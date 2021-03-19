Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
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Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

19.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:38

Rusya'nın Himki kentinde 9 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.

Rusya'nın Himki kentinde 9 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Himki kentinde 9 katlı bir apartmanda gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama Himki kentindeki Zelenaya Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Rus medyası, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, patlama sonrası oluşan enkazdan da bir çocuğun kurtarıldığını duyurdu. Patlama nedeniyle binanın duvarının çöktüğü ifade edildi. Patlamanın şiddetiyle apartmana ait çok sayıda pencerenin kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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