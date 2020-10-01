Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti
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Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti

01.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:39

Rusya'da bir kamyon sürücüsü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unuttu. Sürücü, damperin üst geçidi devirmesi sonucu, beton üst geçidin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

UNUTTUĞU DAMPER CANINDAN ETTİ

Rusya'nın Ekaterinburg şehrinin Çelyabinsk yönündeki yan yolda bulunan bir şantiyeye yük boşaltan kamyon şoförü, damperi kapatmayı unuttu. Ana yola kadar bu şekilde gelen ve hızlanan sürücü, üst geçidi açık damperle devirdi. Kamyonun ön kısmı tamamen ezilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti

ÜST GEÇİTDE KİMSE YOKTU

Yapılan incelemeler sonucu kamyon sürücünün olay yerinde ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazadan sonra Çelyabinsk-Ekaterinburg, M-5 karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açılırken Ekaterinburg Soruşturma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, üst geçitte hiçbir yayanın olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti
Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti
Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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