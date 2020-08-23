Rusya'da batan tekneden 25 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da batan tekneden 25 kişi kurtarıldı

Rusya'da bir nehirde 25 yolcu taşıyan tekne batmaya başlayınca teknedeki 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

23.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:56

Rusya'da bir nehirde 25 yolcu taşıyan tekne batmaya başlayınca teknedeki 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'nın Vologda Bölgesi'nde bulunan Vologda Nehri'nde yolcu taşıyan Kaptan Artyushin adlı gemi, yerel saatle 22.00 sıralarında su almaya başladı. Teknenin kaptanı durumu fark ederek kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye 30 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma araçları da sevk edildi. Ekipler tarafından 1'i çocuk toplam 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ekipler tarafından yan yatan tekne kurtarma araçlarıyla nehirden çıkarılmaya çalışılsa da başarılı olunamadı. 1979 yılında yapıldığı öğrenilen tekne gece saatlerinde nehir sularına gömüldü.

İlk ifadesi alınan teknenin kaptanının gemiyi su almaya başlayınca nehrin daha sığ noktasına çektiği ve olası facianın önüne geçtiği öğrenildi. Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurtarılanlar arasında yaralı olmadığı açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da batan tekneden 25 kişi kurtarıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor Ekonomi
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü Dünya
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Amber Heard Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tır Çocuk Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Rusya'da batan tekneden 25 kişi kurtarıldı - Vologda
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 10:26:08. #1.15#
title