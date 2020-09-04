Rusya'da apartmanda yangın; camdan atılan çocuklar böyle kurtarıldı
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Rusya'da apartmanda yangın; camdan atılan çocuklar böyle kurtarıldı

Rusya'da apartmanda yangın; camdan atılan çocuklar böyle kurtarıldıRusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında apartman sakinleri 2 çocuğu ile dairede sıkışan annenin yardımına koştu.

04.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:50

Rusya'da apartmanda yangın; camdan atılan çocuklar böyle kurtarıldı

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında apartman sakinleri 2 çocuğu ile dairede sıkışan annenin yardımına koştu. Anne çocukları camdan attı, apartman sakinleri ise battaniye açarak düşen çocukları kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yangın, Rusya'nın Novosibirsk kentindeki bir apartmanın 3'üncü katında çıktı. Çocukları ile dairede sıkışan anne, pencereyi açarak yardım çığlığı attı. Diğer apartman sakinleri, pencerenin altına gelerek battaniye açtı ve anneye çocukları atmasını söyledi. Anne 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu camdan aşağıdaki battaniyeye bıraktı. Yerel medya, anne ve çocukların duman nedeniyle solunum güçlüğü yaşadığını ve hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Rusya'da apartmanda yangın; camdan atılan çocuklar böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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