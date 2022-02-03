Rusya'da Alevlerin Arasında Kalan Köpek Oksijen Maskesiyle Hayata Döndürüldü - Haberler
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Rusya'da Alevlerin Arasında Kalan Köpek Oksijen Maskesiyle Hayata Döndürüldü

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya'da alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü Rusya'da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

- Rusya'da alevlerin arasında kalan köpek oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

MOSKOVA - Rusya'da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü.

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Usolye-Sibirskoye kentinde bir binada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri binaya girerek yangına müdahale etti. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında içerideki 18 kişi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan köpeği de dışarı çıkarmayı başardı. Nefes almayan ve kendinden geçen terrier cinsi köpeğe müdahale eden ekipler, oksijen maskesi ile köpeği hayata döndürdü. Veterinerde tedavi altına alınan köpeğe oksijen verilmeye devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa sürede sağlığına kavuşması beklenen köpeğin tedavisinden sonra sahibine teslim edileceği açıklanırken, yangının ise tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Rusya'da Alevlerin Arasında Kalan Köpek Oksijen Maskesiyle Hayata Döndürüldü

Rusya'da Alevlerin Arasında Kalan Köpek Oksijen Maskesiyle Hayata Döndürüldü

Rusya'da Alevlerin Arasında Kalan Köpek Oksijen Maskesiyle Hayata Döndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

İtfaiye, Yangın, Köpek, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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