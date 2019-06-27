Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.