Rusya'da 2 askeri kamyon Baykal Gölü'ne gömüldü
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Rusya'da 2 askeri kamyon Baykal Gölü'ne gömüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da 2 askeri kamyon Baykal Gölü'ne gömüldü

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Litsyanka kırsal alanında buz tutan Baykal Gölü üzerinde ilerleyen ahşap yüklü ZIL-131 tipi askeri 2 kamyon, buzların kırılmasının ardından suya gömüldü.

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Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Litsyanka kırsal alanında buz tutan Baykal Gölü üzerinde ilerleyen ahşap yüklü ZIL-131 tipi askeri 2 kamyon, buzların kırılmasının ardından suya gömüldü. Kamyondaki 2 kişi kısa sürede kurtarıldı.

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Litsyanka kırsal alanında donmuş halde bulunan Baykal Gölü üzerinde ilerleyen ZIL-131 tipi 2 askeri kamyon, buzun kırılması ile suya gömüldü. Ahşap taşıdığı öğrenilen kamyonlardan biri, buzla kaplı gölün üzerinde hızla ilerlerken buzlar bir anda kırıldı. Buzların kırılmasıyla ahşap yüklü kamyonun tamamı, diğer askeri kamyonun ise yarısı suya gömüldü. Göl çevresinde acil durumlara karşı hazır bekletilen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ise, özel bir kurtarma aracıyla kaza noktasına ulaştı. Kamyondaki 2 kişi kısa sürede kurtarılırken, yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean telefon kamerası ile kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Andrey Shutov yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlaması nedeniyle buz üzerinde araçların ilerleyişinin yasaklandığını, fakat buna rağmen araçların buz üstünden seyahat etmeye devam ettiğini belirtti. Shutov, araçtan çıkarılan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu, fakat haklarında soruşturma başlatılacağını ifade etti. - MOSKOVA

Rusya'da 2 askeri kamyon Baykal Gölü'ne gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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