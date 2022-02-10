Rusya'da 1 milyon dolar değerindeki tabloya güvenlik görevlisi göz çizdi

Rusya'da bir sanat galerisinde sergilenen 1 milyon dolar değerindeki tablonun üzerine tükenmez kalemle göz çizen kişinin güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Tretyakov Devlet Galerisi'nde sergilenen dünyaca ünlü ressam Kazimir Maleviç'in öğrencisi Anna Leporskaya'nın "Üç Figür" tablosuna geçtiğimiz Aralık ayında tükenmez kalem ile göz çizilmişti. Tablonun tahribata uğraması üzerine sanat galerisi görevlileri durumu yetkililere bildirerek soruşturma açılmasını sağladı ve tablo restore edilmek üzere uzmanlara teslim edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Yapılan soruşturmaların ardından sanat galerisindeki tablolara göz çizen kişinin burada çalışan bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Hakkında dava açılan güvenlik görevlisi işten çıkarılırken tablonun maddi değerinin yaklaşık 75 milyon ruble (1 milyon dolar), tablodaki hasarın ise 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olduğu açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel