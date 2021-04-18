Rusya Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti
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Rusya Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti

Rusya Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nin 20 çalışanını sınır dışı etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Moskova yönetiminin, Çek diplomatlara Moskova'dan ayrılmaları için 19 Nisan'a kadar mühlet verdiği ifade edildi. 

PRAG YÖNETİMİ 18 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu belirtmişti. 

ÇEKYA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Moskova'daki Çekya Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek makamlarının Rus diplomatları sınır dışı etme kararını kararlılıkla protesto ederek, karşı önlemlerin alınacağını duyurmuştu. Prag'ın eylemlerinde 'Amerikan izini görmemenin imkansız olduğunu' belirten bakanlık, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının 2014'teki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardında Rusya gizli servisinin olduğu yönündeki 'temelsiz ve uydurma bahanelerle' verildiğini ifade etmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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