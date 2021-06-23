Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
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Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor

Rusya Askeri İstihbaratı: ABD, Çin karşıtı koalisyon kurarak Asya-Pasifik'i kontrol etmeye çalışıyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesi üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını belirterek "ABD'nin çatışmacı eğilimi, dünya ekonomisinin lokomotifi Asya-Pasifik bölgesinde kendini tümüyle gösteriyor.

Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesi üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını belirterek "ABD'nin çatışmacı eğilimi, dünya ekonomisinin lokomotifi Asya-Pasifik bölgesinde kendini tümüyle gösteriyor. ABD, Hindistan'ı da dahil ederek Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışıyor." dedi.

Kostyukov, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de bulunan istihbarat topluluklarının, Asya-Pasifik'i büyük güçler arasında bir "rekabet arenası" olarak gördüğünü anlatan Kostyukov, "ABD'nin çatışmacı eğilimi, dünya ekonomisinin lokomotifi Asya-Pasifik bölgesinde kendini tümüyle gösteriyor. ABD, küresel ticaretin yüzde 45'inin gerçekleştiği bu bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Kostyukov, ABD'nin söz konusu süreci ilerletmek için "Dörtlü Güvenlik Diyaloğu" adı altında Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalıştığını dile getirerek "Avustralya ve Japonya'ya ek olarak, geleneksel olarak bağımsız bir dış politika güden Hindistan'ın bu sürece dahil olmasına özel önem atfediliyor. ABD, Hindistan'ı da dahil ederek Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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