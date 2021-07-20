Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
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Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı

Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı MAKS-2021 fuarında Rusya'nın geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate tanıtıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı MAKS-2021 fuarında Rusya'nın geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate tanıtıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Jukovski'de gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2021'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Fuarda, Rusya'nın en köklü uçak üreticisi olan Sukhoi firması tarafından geliştirilen 5. nesil yeni savaş uçağı Su-57 Checkmate tanıtıldı. Kalkış ağırlığının 18 tondan az olan Checkmate hafif avcı uçağının, Rusya'nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçti. Azami yük kapasitesi 7 bin 400 kilogram olan uçak ABD yapımı F-35A'nın rakibi olarak geliştirildi.

Su-57 jetinden daha küçük ve sadece bir motoru bulunan savaş uçağının, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabileceği ve menzilinin 3 bin kilometre olduğu aktarıldı. Uçağın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi planlanırken, uçağın tedarikinin ise 2026'da başlaması bekleniyor.

Akrobasi ekiplerinin gösteri uçuşunu izleyen Putin, "Komşumuz ve müttefikimiz Kazakistan Cumhuriyeti'nin gerçekleşen havacılık fuarında Rusya'nın partner ülkesi olduğunu vurgulamak isterim. Uçak yapımı gibi yüksek teknolojili bir endüstride Kazakistanlı meslektaşlarımız ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin diğer üyeleriyle etkileşimi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Putin, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Konuşmasında Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin, "Bu yıl fuar aynı zamanda Müslümanlar tarafından kutlanan bir bayrama denk geldi. Müslümanların yaklaşık yüzde 15-20'sinin havacılık ve havacılık sektöründe çalıştığını belirtmek isterim. Motor ve uçak yapımı alanında faaliyet gösteren en büyük ve lider şirketlerimiz, Rusya Federasyonu'nun Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu kurucu kuruluşlarında faaliyet göstermektedir. Pilotlar arasında, havacılar arasında da bugün çifte bayram kutlayan çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı
Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate'i tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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