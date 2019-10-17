Rusya, 2019 stratejik tatbikat sırasında balistik ve seyir füzelerini denedi

17.10.2019 23:17

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Gök Gürültüsü 2019' tatbikatlarının bir parçası olarak balistik ve seyir füzelerinin denendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Stratejik caydırma güçlerinin eğitim sırasında öngörülen görevler tam olarak yerine getirildi, tüm füzeler hedeflerine ulaştı ve belirtilen özellikleri doğrulandı" denildi. Bakanlık, denizaltılardan, gemilerden ve uzun menzilli bombardıman uçaklarından başarıyla füze denemelerinin yapıldığını duyurdu. Rus denizaltılarının Kalibr füzelerini Kamçatka ve Arhangelsk bölgesindeki hedeflere başarıyla ateş ettikleri bildirildi.

Kaynak: DHA