Rüştü Reçber'in Kızı Tuana Reçber Büyüdü! Güzelliğiyle Dikkat Çekti - Haberler

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Rüştü Reçber'in Kızı Tuana Reçber Büyüdü! Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Snob Magazin - Magazin
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Rüştü Reçber'in Kızı Tuana Reçber Büyüdü! Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ve moda dünyasının yakından tanıdığı isim Işıl Reçber, 20 yaşındaki kızları Tuana Reçber'in eğitimi için Londra'ya yerleşme kararı aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuana güzelliğiyle de adeta büyüledi.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den sonra ünlü bir çift daha Londra'ya yerleşiyor. Rüştü ve Işıl Reçber çiftinin, kızlarının eğitimi için hayatlarına Londra'da devam edecekleri iddia edildi.

Bu arada Işıl Reçber, kızı Tuana Reçber'in doğum gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber çiftinin 20 yaşındaki kızı Tuana Reçber, genetik biyoloji eğitimi görüyor.

Snob Magazin - Magazin

Bergüzar Korel, Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Londra, Magazin, Haberler

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