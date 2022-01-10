Rust Satış Rakamları ile 12 Milyon Barajını Geride Bıraktı!

Hayatta kalma türünün sevilen yapımlarından Rust satış rakamları ile aradan geçen yılların ardından bile zirveye aday!

Facepunch Studios tarafından geliştirilen ve oyuncuların karşısına ilk kez 2013 yılında bir erken erişim oyunu olarak çıkmış olan Rust o tarihten bu yana inişli çıkışlı da olsa kemik kitlesini kendine bağlamayı başarmış bir grafik izledi. Oyunun uzun yıllar boyu erken erişimde kalması her ne kadar çoğu oyuncunun yapıma dair ümitlerini kırmış olsa da Rust takvimler 2018 yılını gösterirken erken erişim aşamasını ardında bırakarak tam sürümü ile çıkışını gerçekleştirdi. Ancak oyunun asıl patlamasını geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde yaptığını söylemek yanlış olmaz. Twitch'te en çok izlenenler arasında kendine yer bulmayı başaran Rust kendine ait eş zamanlı oyuncu rekorunu da yine bu yılda kırdı. Kısacası pandemi Rust'a yaradı desek pek de yanlış olmaz.

Rust Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

Rust ilk çıkışının ardından tam 8 yıl geçtikten sonra 12 milyonu aşan satış rakamları ile adeta küllerinden yeniden doğmuş vaziyette. Kısacası küllerinden yeniden doğduğunu söyleyebileceğimiz Rust geride bıraktığımız yıl çıkış yapmış olan pek çok rakibini de sollamış vaziyette. Hayatta kalma türünün keyifli örneklerinden biri olan Rust'ın bu başarısının ardından elbette ki geliştirici ekibin oyunculara sunduğu yenilikler, aradan geçen yılların ardından oyuna yepyeni mekanikler ve ögeler ekleyen zengin DLC paketleri ekleyen güncellemelerin katkısı büyük. Bakalım uzun yılların ardından güzel bir ivme yakalamış olan Rust'ın bu başarısı onu nereye kadar taşımaya yetecek?

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