Ruslar davul eşliğinde sahilde temizliğe eşlik etti

- Davul eşliğinde sahilde temizlik, Ruslar da eşlik etti

MERSİN - Mersin'de Rus ile Türk vatandaşlar, Silifke ilçesine bağlı Kum Mahallesi sahilinde davul eşliğinde temizlik çalışması yaptı.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ve Türk vatandaşlar Silifke Belediyesinin desteğiyle organize edilen etkinlikte, ilçeye bağlı Kum Mahallesi plajında davul eşliğinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında plajdaki çöpler toplanarak farkındalık oluşturuldu. Korona virüs önlemleri çerçevesinde yapılan etkinliğin katılımcıları, sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar topladı.

Akkuyu NGS çalışanı Rus vatandaşlarla birlikte bugün sahilde çevre temizliği çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Daha önce bu temizlik çalışmasını yanan ormanlık alanlarımızda gerçekleştirmiştik. Vatandaşlarımıza duyarlıkları adına teşekkür ediyorum. Silifkeli hemşehrilerimden ve dışarıdan gelen misafirlerimize çöplerini çöp konteynırlarına atmalarını rica ediyorum. Silifke Türkiye'nin cennet köşelerinden bir yerdir. Kuş Cenneti, turizmi, kültürü ve sahilleri ile dünyanın cennet köşelerinden bir yerdir. Silifke'mizi hak ettiği yere getireceğiz. Rus vatandaşlarımız başta olmak üzere etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Teknik İşler Direktörü Aleksandır Parfenov ise "Biz Rusya'da böyle etkinlikleri yapıyoruz. Bugünde Kum Mahallesinde çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Silifke'de birlikte yaşıyoruz, yaşadığımız yerleri birlikte temiz tutmalıyız. İki kültür aynı yerde yaşıyoruz . Bunun için buraların temizlenmesi adına çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un yanı sıra Akkuyu Nükleer A.Ş Teknik İşler Direktörü Aleksandır Parfenov, İnsan Kaynakları Direktörü Andrei Pavliuk, Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Arslan, Enes Buğra Genç, Emine Can, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, belediye personeli ile birlikte Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.