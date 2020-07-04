Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
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Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, yeni tip koronavirüsün saldırganlığının en erken bir yıl sonra düşüşe geçeceğini söyledi. Altşteyn, virüsün insandan insana geçtikçe adapte olduğunu ve taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendiğini vurguladı.

04.07.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:48

Rus basınına konuşan Altşteyn, SARS-CoV-2 diye adlandırılan yeni tip koronavirüsün saldırganlığının düşmeye başlaması için en az 1 yıl geçmesi gerektiğini öne sürdü.

"BU KONUDA YAPILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Altşteyn, "Bir yıldan üç yıla kadar, belki daha fazla. Bu konunda yapılacak hiçbir şey yok, SARS-CoV-2 böyledir" diye konuştu.

Virüsün insandan insana geçtikçe adapte olduğunu ve taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendiğini, bu sayede yayılmaya devam edebildiğini vurgulayan Altşteyn, ağır hastalandırmanın koronavirüse yarar sağlamadığını, zira öyle bir durumda hastanın diğer kişilerle teması kestiğini ve enfeksiyonu o kadar aktif yaymadığını ifade etti.

"SADECE İLK ZAMANLARDA AĞIR GEÇİYOR"

Rus uzman, 1930'lu-1940'lı yıllarda enfeksiyon hastalıklarının evrimini inceleyen bilim insanlarının söz konusu hastalıkların sadece ilk zamanlarda ağır geçtiği, daha sonra giderek daha hafif geçirildiği sonucuna vardıklarını anlattı:

"Koronavirüsleri prensip olarak vücutlara yumuşak davranmaya, yani çok fazla zarar vermeden onların imkanlarından faydalanmaya, çoğalmaya ve yaşamaya adapte olmuş durumdalar."

Sputnik'in haberine göre, yeni koronavirüsün de aynı yolu izleyeceğini umduğunu belirten Altşteyn, fakat SARS-CoV-2'nin her şeyden önce yüksek insidans oranı ile diğer koronavirüslerden daha farklı olduğuna dikkat çekti.

Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
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