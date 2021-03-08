Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 il için yeni kısıtlamalar yolda

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına bir darbe daha! İngiltere iptal etti

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Rus turistler Dünya Kadınlarına Kapadokya'dan mesaj verdi

NEVŞEHİR - Rusya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Rus turistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü katıldıkları jeep safaride kutladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balon turuna katılmak üzere gelen 20 kişilik Rus turist grubu Kapadokya'da balon turlarının iptal edilmesinin ardından bölgenin eşsiz güzelliklerini katıldıkları jeep safari ile keşfettiler. Bölgede jeep safariye katılan Rus turistler peribacalarının eşliğine tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Rus turistler hep birlikte verdikleri mesajda, "Dünya Kadınlar Günü'nü Kapadokya'dan kutluyoruz. Yaşasın kadınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM YILDIRIM