Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı - Haberler
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Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı

AA - Güncel
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Askerlerin tanka binişi Tank mermilerinin yüklenmesi Tankların ilerleyişi Tankların atış yapması Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı T-72B3 tanklarının eğitim tatbikatına 500'den fazla askeri personel katıldı.

Askerlerin tanka binişi

Tank mermilerinin yüklenmesi

Tankların ilerleyişi

Tankların atış yapması Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı T-72B3 tanklarının eğitim tatbikatına 500'den fazla askeri personel katıldı.

Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı

Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı

Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı

AA - Güncel

Leningrad, Rusya, Güncel, Haberler

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