Rus tankları, Leningrad bölgesinde tatbikata katıldı
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Askerlerin tanka binişi Tank mermilerinin yüklenmesi Tankların ilerleyişi Tankların atış yapması Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı T-72B3 tanklarının eğitim tatbikatına 500'den fazla askeri personel katıldı.
Askerlerin tanka binişi
Tank mermilerinin yüklenmesi
Tankların ilerleyişi
Tankların atış yapması Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı T-72B3 tanklarının eğitim tatbikatına 500'den fazla askeri personel katıldı.