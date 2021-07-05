Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.


Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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