Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:57
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ve 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' ve 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 

Ege Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemilerine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.Güvertelerindeki can yelekli askerlerle dikkat çeken Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

 


Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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