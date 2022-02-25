Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi - Haberler

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Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Rusya'da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları için özür diledi.

Rusya'da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları için özür diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus halkına seslenmiş ve meydanlara inerek savaşı protesto etmelerini istemişti. Bunun üzerine Rusya'nın farklı şehirlerinde savaş ve hükümet karşıtı eylemler başladı. Ukrayna ve Rusya vatandaşları tarafından organize edilen gösterilerde bir Rus protestocu, Rusya bayrağıyla Ukraynalıların önünde diz çökerek özür diledi. Putin'e hakaret ederek diz çöken eylemci, "Putin'in yaptıkları için sizin önünüzde diz çöküp özür dilemek istiyorum. Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi

Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi

Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi

Rus protestocu Ukraynalıların önünde diz çöküp özür diledi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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