Rus Mareşal Shaposhnikov fırkateyni Kalibr füzesini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Mareşal Shaposhnikov fırkateyninin, Kalibr seyir füzesini Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) test ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mareşal Shaposhnikov fırkateyninin, Kalibr seyir füzesini Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) test ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mareşal Shaposhnikov fırkateyninin Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) Kalibr seyir füzesini test ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Bugün, Pasifik Filosu'nun Mareşal Shaposhnikov fırkateyni Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) ilk kez bir su üstü hedefine Kalibr seyir füzesini fırlattı. Planlandığı gibi füze bir kıyı hedefini vurduğu Cape Surkum bölgesindeki atış menziline ulaştı. Hedefe atış mesafesi bin kilometreyi aştı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Rus Donanmasına ait yeni modernize edilmiş Mareşal Shaposhnikov Vladivostok Fırkateyni Pasifik Filosu'nda görevlendirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı