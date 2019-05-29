Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti
Rusya'nın önde gelen iş adamlarından bir tanesinin 14 yaşındaki oğlu, beraber bilgisayar oyunu oynadığı arkadaşına yenilince arkadaşını bıçakladıktan sonra kafasını kesti.
Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu Vasya Turda, birlikte oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Vasya Turda, beraber oyun oynamak içi 15 yaşındaki arkadaşı Varya Pop'u, Ukranya'nın en zengin köyü Nizhnyaya Apsha'daki evine davet etti. Birkaç saat sonra talihsiz çocuğun kafası kesilmiş ve 27 bıçak darbesi almış cansız vücudu zanlının babaannesi tarafından bulundu.
OYUNDA YENİLİNCE SİNİRLENİP BOĞAZINI KESTİ
İddiaya göre iki çocuk beraber oynadıktan sonra Pop, Turda'yı yenmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turda, eline aldığı bıçak ile Pop'un önce boğazınıkesti. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kaçmaya çalışan Pop'un arkasından koşan katil çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra kafasını keserek öldürdü.
AĞIR TAHRİKTEN 3 YIL HAPİS CEZASI
Cinayetle ilgili görülen davada Ukrayna mahkemesi, cinayetin aşırı tahrik altında işlendiği gerekçesi ile Turda'ya 3 yıl hapis cezası verdi. Karara itiraz eden savcı cezanın en az 15 yıla çıkarılmasını talep etti.
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PARAYI BASAR BABASI ÇIKARTIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben de geçen tavlada yenildim diye ak partili arkadaşımı dövdüm, sonra gönlünü almak için hemen makarnaibulgur ve çay hediye ettim barıştıkCevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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bunlar şımarıklıktan ileri geliyor malesef günümüzün ve geleceğin tek ve en büyük sorunu psikolojidede bu vardır şımarık çocuk büyütmek !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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para her yerde kapıları açar dostummm. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu dünyanın düzeni bu kominist te olsan money talkCevap Yaz 7 Yayından Kaldır