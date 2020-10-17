Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:...
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Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:...

17.10.2020 21:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:50
Rus haber ajansı TASS:

Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00: 00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.

Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00: 00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar." - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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