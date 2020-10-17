Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:...

Rus haber ajansı TASS: "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00: 00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.