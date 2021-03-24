Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi
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Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi

24.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:24
Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi

Görev süresi 2024'te sona erecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 yıl daha iktidarda kalmasını sağlayacak yasa Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'dan geçti. Mevcut yasalara göre Putin 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın genel kurul toplantısında, anayasa değişiklikleri kapsamında Rusya'nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığına yeniden aday olmasına hak tanıyan yasa tasarısını üçüncü oturumda kabul etti. Duma milletvekilleri Pavel Krasheninnikov ve Olga Savastyanova'nın yanı sıra Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klisha tarafından sunulan kanun teklifi, Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten bireylere daha önceki görev süreleri dikkate alınmaksızın devlet başkanlığı seçimlerine katılabilme hakkı tanıyor. Duma tarafından onaylanan yeni yasa, mevcut devlet başkanının görevini 2 dönem daha elinde tutmasına izin veriyor.

HÜKÜM GİYENLER MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK

Aynı zamanda kabul edilen yasa teklifine göre en az orta dereceli suçlardan hüküm giymiş kişiler, parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olamayacak.

YÜKSEK OY ORANIYLA GÖREVE GELMİŞTİ

Öte yandan Başkan Putin, 2000 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü ve 2004'te yüzde 71.31'ini alarak Devlet Başkanı seçilmiş, 2008 yılında ise Başbakanlık görevini üstlenmişti. Son olarak Putin, 2012'de oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden seçildiği Devlet Başkanlığı görevini ise halen devam ettiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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