Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı
Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda, Mihail Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı
16.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:42
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği Mihail Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı.
Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 milletvekili katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com