Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı
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Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı

Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda, Mihail Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı

16.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:42
Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı 'in önerdiği Mihail Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı.


Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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