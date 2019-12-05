Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
05.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:04
Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı "Novorossiysk" denizaltısı, saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Ege Denizi'ne doğru yol alan denizaltının boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Kaynak: AA