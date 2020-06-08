Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
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Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü

Rusya'da Margarita Yanayeva ve Alexey Yanayeva çifti, 4 aylık ikiz bebeklerini evde bırakıp dört gün süren partiye katıldılar. İkizlerden biri açlıktan hayatını kaybederken, diğeri ise yaşam mücadelesi veriyor.

08.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:22

Rusya'nın Vilyuchinsk bölgesinde yaşayan23 yaşındaki anne Margarita Yanayeva ve 35 yaşındaki baba Alexey, 17 haftalık ikiz bebeklerini evde bırakıp dört gün süren içkili partiye katıldılar. İkizlerden erkek olan açlıktan hayatını kaybederken kız olan diğer ikiz ise yaşam mücadelesi veriyor.

ÇOCUKLARINI AÇLIĞA TERK ETTİLER

Dört günlük partiye katılan anne ve kocası, çocuklarını açlığa terk ederken bu süre zarfında kendilerine bakacak kimseyi bulmadılar. Anne katıldığı partide insanların kendisine çocuklarını sorması üzerine çocuklarının koronavirüs kaptığını ve hastanede tedavi altında olduklarını söyledi.

Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü

BÜYÜKANNE POLİSE İHBAR ETTİ

Çocukların büyükannesi anne ve babaya ulaşamayınca, çiftin evine gitti. Bebeklerden bir tanesinin açlıktan öldüğünü diğerinin de ölmek üzere olduğunu görünce polisi aradı. Polis ile beraber eve gelen sağlık ekipleri, durumu ciddi olan kız bebeği hastaneye kaldırdılar.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Haklarında soruşturma açılan anne ve baba suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis cezası alacaklar.

Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü

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