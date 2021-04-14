Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor
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Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi.

Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı. - TEL RIFAT

Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor
Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor
Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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