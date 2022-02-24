Rus askerleri Kharkiv şehrine böyle indi! İşte hava indirme harekatının görüntüleri

Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattı. Putin haberi bizzat duyurdu ve "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ŞEHRE AYNI ANDA SALDIRDILAR

Bu gelişmenin akabinde başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere Harkov, Luhansk, Odessa, Zaporizhzhia ve Maripol şehirlerinde patlamalar meydana geldi. Rus askerleri birçok yeri bombaladı, saldırılarda Ukraynalı vatandaşlardan vefat edenler ve yaralananlar oldu.

ŞEHRE HAVADAN BÖYLE GİRDİLER

Saldırılara ilişkin görüntüler yavaş yavaş servis edilmeye başlanırken özellikle Ukrayna'nın askeri sanayii sektörü için hayati öneme sahip Kharkiv şehri, Rus Ordusu'nun hava indirme harekatına maruz kaldı. Rusların gerçekleştirdiği harekatta askerlerin şehre paraşütle inişi anbean görüntülendi.