Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Rumi ve Hatainin Meşki" adlı el sanatları sergisi açıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Rumi ve Hatainin Meşki" adlı el sanatları sergisi açıldı.

Buruciye Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen katıldı.

Açılış öncesinde sergi hakkında bilgi veren Şenlen; geleneksel sanat ve çağdaş sanatın harmanlanması ile oluşturulan eserlerin detaylarına değindi. Sergide 30 eser bulunduğunu belirten Şenlen; "Çalışmalarımız bazen bir yazı etrafında bazen kıyafette bazen bir aksesuarda bazen de tek başına bir eser olarak ortaya konuldu" dedi.

Şenlen'in konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Temel ve Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, açılış kurdelesini kesti. Temel ve Savaşçı, daha sonra sergiyi gezerek, çalışmaları yakından inceledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı