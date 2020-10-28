Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu
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Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu

28.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:05
Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Rumi ve Hatainin Meşki" adlı el sanatları sergisi açıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Rumi ve Hatainin Meşki" adlı el sanatları sergisi açıldı.

Buruciye Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen katıldı.

Açılış öncesinde sergi hakkında bilgi veren Şenlen; geleneksel sanat ve çağdaş sanatın harmanlanması ile oluşturulan eserlerin detaylarına değindi. Sergide 30 eser bulunduğunu belirten Şenlen; "Çalışmalarımız bazen bir yazı etrafında bazen kıyafette bazen bir aksesuarda bazen de tek başına bir eser olarak ortaya konuldu" dedi.

Şenlen'in konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Temel ve Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, açılış kurdelesini kesti. Temel ve Savaşçı, daha sonra sergiyi gezerek, çalışmaları yakından inceledi. - SİVAS

Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu
Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu
Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu
Rumi ve Hatainin Meşki, sanat severlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 10:19:41. #1.15#
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