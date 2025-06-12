Rumeli Hisarı kapısında ne yazıyor?

Rumeli Hisarı kapısında ne yazıyor?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede "Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede "Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen hangi yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede "Mazlumların, zulme uğrayanların sığınağı" yazılıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN HANGİ YAPININ ANA GİRİŞ KAPISI ÜZERİNDEKİ KİTABEDE "MAZLUMLARIN, ZULME UĞRAYANLARIN SIĞINAĞI" YAZILIDIR?

A: Sultan Ahmed Camii

B: Darülaceze

C: Topkapı Sarayı

D: Rumeli Hisarı

Cevap :C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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