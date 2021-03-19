Rum lideri Nikos Anastasiadis'e meyhane tepkisi
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Rum lideri Nikos Anastasiadis'e meyhane tepkisi

19.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:09
Rum lideri Nikos Anastasiadis'e meyhane tepkisi

Güney Kıbrıs'ta Kovid-19 önlemlerinin gevşeltilmesi sonrası hükümet sırlarını alkol masasında deşifre etmesiyle eleştirilerin odağında olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, arkadaşlarıyla birlikte soluğu meyhanede aldı.

Güney Kıbrıs'ta Kovid-19 önlemlerinin gevşeltilmesi sonrası hükümet sırlarını alkol masasında deşifre etmesiyle eleştirilerin odağında olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, arkadaşlarıyla birlikte soluğu meyhanede aldı.

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs önlemlerinin gevşeltilmesi kararı sonrası hakkında alkole olan düşkünlüğü nedeniyle hükümet sırlarını ifşa edebileceği endişesi taşıyan Rum lider Nikos Anastasiadis eleştirilerin odağı oldu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, arkadaşlarıyla meyhanede çekilen görüntüler ülkede tepkilere neden oldu. ?Kapalı alan yasağının sürdüğü hatırlatan bazı Rumlar, kaynak olarak resmi açıklamaları gösterdi. Rum lideri Anastasiadis,eleştirilere ilişkin açıklama yapmadı.

ALTIN PASAPORT İTİRAFI ALKOL MASASINDA GELMİŞTİ

Öte yandan, Rum lideri Anastasiadis'in altın yumurtlayan tavuk diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesiminde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çiprasla Atinada bir eğlence masasında, Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim dediğini yazmıştı. Anastasiadisin kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis'in alkole olan düşkünlüğü nedeniyle bir çok kişi tepki gösteriyor.


Rum lideri Nikos Anastasiadis'e meyhane tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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