Rum lider, 'Ramazan Ayı' yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı tepki gördü
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Ramazan Bayramı, Dünya, Haber

Rum lider, 'Ramazan Ayı' yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı tepki gördü

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabında, Kıbrıslı Türkler için Ramazan ayı yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı yayınladı.

24.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:49
Rum lider, 'Ramazan Ayı' yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı tepki gördü

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabında, Kıbrıslı Türkler için Ramazan ayı yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı yayınladı. Kıbrıslı Türkler, mesaja tepki gösterince, Rum lider Anastasiadis paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere ve İslam alemine yönelik Ramazan Ayı için bir mesaj yayınladı. Anastasiadis mesajını, sosyal medyada hesabında ilk önce Yunanca olarak paylaştı. Anastasiadis, Yunanca mesajında, Kıbrıslı Türklere hayırlı bir Ramazan ayı geçirmeleri dileğinde bulundu. Rum lider daha sonra Türkçe olarak mesajını yayınladı. Ancak Türkçe çeviride, 'Ramazan ayı' yerine 'Kıbrıslı Türklerin Ramazan Bayramı'nı kutlandığı' mesajını paylaştı. Bunun üzerine Kıbrıslı Türkler, 'Ramazan Ayı, Ramazan Bayramı değil' diyerek Anastasiadis'e tepki gösterdi.

'DANIŞMANLARINIZI DEĞİŞTİRİN'

Tepki gösterenler arasında yer alan KKTC Cumhurbaşkanlığı eski danışmanlarından Deniz Birinci, "Danışmanlarınızı değiştirmelisiniz. Ramazan ayındayız, bayram bir ay sonra" dedi. Başbakanlık Eski Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu da tepkisini Yunanca paylaştı. Muratoğlu, "Bay Nikos, bayram değil, yarın oruç. Bayram Mayıs'ta. Türkçe çeviriniz iyi değil" yorumu yaptı. Anastasiadis de bir müddet sonra Türkçe yayınlanan mesajını sildi. Rum liderin, sosyal medya hesabında sadece Yunanca, Ramazan Ayı kutlama mesajı kaldı.


Kaynak: DHA

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