Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor
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Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak aramasını hazmedemediği için AB'nin ülkemize yaptırım uygulamasını istiyor. Ancak Rum kesiminde çıkan haberlere göre bu yaptırımlara Merkel engel oluyor.

21.09.2020 08:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:02

Rum basını, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa'dan Almanya'nın başını çektiği baskılarla karşılaştığını yazdı.

"YAPTIRIM YERİNE DİYALOG"

Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen AB'nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.

Gazete AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

MERKEL FRENLİYOR

Rum liderin Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bunu frenlediği ifade edildi.

Haberde AB'den Rum yönetimine "yaptırımlar bekleyebilir" önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor
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