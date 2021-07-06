Rukiye Yıldırım kimdir? Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Rukiye Yıldırım hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, tekvando sporuyla da yer alacak. Bu isimlerden biri de Rukiye Yıldırım oluyor. Peki, Rukiye Yıldırım kimdir? Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Rukiye Yıldırım kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Rukiye Yıldırım hakkında Rukiye Yıldırım kaç yaşında, nereli? Rukiye Yıldırım hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

RUKİYE YILDIRIM KİMDİR?

12 Şubat 1991 yılında dünyaya gelen Rukiye Yıldırım, Türk tekvandocu. Akdeniz Oyunları'nda bir, Avrupa Şampiyonası'nda ise iki altın madalya kazanmıştır.

193 kayıtlı karşılaşmadan 133 tanesini kazandı. Bu %68.9'luk bir orandır.

Dövüşler sırasında 1955 can puanı dağıtıldı ve 1196 puan toplandı.

7 altın puan kazandı ve 7 kaybetti.

94 uluslararası turnuvaya katıldı.

RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYATLARA KATILMAYA HAK KAZANDI

Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final Müsabakası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Rukiye Yıldırım, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Başkent Moskova'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 49 kilo bronz madalya maçında Güney Koreli rakibi Jae Young Sim'i 16-0 yenen Rukiye Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Rukiye Yıldırım, "Aslında hedefim şampiyon olmaktı. Bu, olimpiyata en yakın turnuva maçıydı. Yarı finalde Çinli rakibime yenildim. Kendisi 33 yaşında. Beş kez dünya, iki defa olimpiyat şampiyonu olmuş. Şu an rekor onda. Hedefim onu yenmekti ama yenemedim, küçük hatalar yaptım." diye konuştu.

Güney Koreli rakibini büyük bir farkla yendiğini aktaran Rukiye Yıldırım, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu dile getirdi.

Milli sporcu, "Şimdi tek hedefim, tek isteğim Türkiye'ye gidip bir an önce antrenmanlarıma başlayıp Çinli rakibimi olimpiyatlarda yenmek. Çünkü gerçekten yenilmek istemiyorum. Çok zoruma gidiyor. İnşallah en büyük hedefim olimpiyat. Zaten bir ay önce Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatı garantilemiştim. Şimdi de zaten iyice garantiledim. İnşallah güzel bir puanla olimpiyatlara gidip ülkemize tekvando tarihinde altın madalya getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rukiye Yıldırım, geçen ay İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.