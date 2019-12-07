Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya
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Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında Rukiye Yıldırım rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı.

07.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:15
Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya

'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı. Yıldırım rakibini mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya
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