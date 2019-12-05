Ruiz-Joshua maçı için geri sayım

05.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:37

Boks dünyasında son yılların adından en çok söz ettiren dövüşçüsü Anthony Joshua, geçtiğimiz haziran ayında nakavtla sürpriz bir mağlubiyet aldığı Andy Ruiz ile rövanş için gün sayıyor. Boks dünyasının iki önemli ismi dünya ağırsiklet unvan maçı için Cumartesi günü karşı karşıya geliyor.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek olan ve Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua rövanş karşılaşmasının da yer aldığı dövüş gecesi, Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren canlı olarak sadece S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Gece ayrıca birbirinden çekişmeli dört ağır sıklet karşılaşmasına daha sahne olacak. Bunların içerisinde özellikle WBC Geçici Ağır Siklet kemeri sahibi Dillian Whyte'ın Mauriusz Wach ile; Alexander Povetkin'in de WBA unvan maçı yapabilmek için Michael Hunter'la yapacağı karşılaşmalar dikkat geçiyor. Sporseverler, Andy Ruiz – Anthony Joshua maçından önce saat 19:00'dan itibaren bu maçları da canlı olarak S Sport Plus'tan izleyebilecekler.

Manchester Derbisi ile Eş Zamanlı Seyredilebilecek

Sporseverlerin aylardır sabırsızlıkla beklediği bu müthiş boks gecesi, aynı akşam yine S Sport Plus'tan yayınlanacak futbol dünyasının en önemli derbilerinden Manchester City – Manchester United derbisi ile birlikte eş zamanlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus'ın "4'ü 1 Yerde" özelliği sayesinde S Sport Plus kullanıcıları 4 farklı maç yayınını aynı ekran üzerinden canlı olarak izleyebiliyorlar. Manchester City'nin şampiyonluk iddiasını sürdürmek, United'ın ise ligin alt sıralarından kurtulmak için derbiyi mutlaka kazanması gerekiyor.

Andy Ruiz, Joshua'yı Yeniden İndirebilir Mi?

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde Joshua'yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurguluyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den almıştı. Yeni Dünya Şampiyonu Ruiz'in ise 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Gecede Yer Alan Diğer Ağır Sıklet Karşılaşmaları:

1.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması

Magomedrasul Majidov (AZE) vs. Tom Little (Azerbaijan) (UK)

2.WBC Kıtalararası Ağır Sıklet Unvan Maçı

Filip Hrgovic (CRO) vs. Eric Molina (USA)

3.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması

Dillian Whyte (UK)vs. Mauriusz Wach (POL)

4.WBA Ağır Sıklet Eleminasyon Maçı

Alexander Povetkin (RUS)vs. Michael Hunter (USA)

Sylvester Stallone'un yapımcılığını üstlendiği özel yapım, "One Night" belgeseli de maça özel olarak bu hafta içerisinde S Sport Plus'ta

Sylvester Stallone'un yapımcılığını üstlendiği özel yapım, "One Night" belgeseli de bu maça özel olarak bu hafta içerisinde S Sport Plus'ta yayınlanacak. Belgeselde hem Ruiz'in hem de Joshua'nın maç öncesi hazırlıklarının yanı sıra boks dünyasından Mike Tyson ve Evander Holyfield gibi şampiyonların ve Sylvester Stallone'un bu maça özel yorum ve değerlendirmelerini sporseverler izleyebilecekler.

Kaynak: Bültenler