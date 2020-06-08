Rubato, 'Sigaramın Dumanına Sarsam' adlı şarkıyı kliplendirdi Ezginin Günlüğü'nün 2003 yılında yayınlanan "İlk Aşk" albümünün dikkat çeken, grubun kült şarkılarından "1980 /Sigaramın Dumanına Sarsam" bu kez Rubato yorumu ile "40 Yıllık Şarkılar" albümünde müzikseverlerle buluştu

Usta müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato, Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan özel platoda İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen, şarkının ruhuna uygun bir aşk hikayesini izlediğimiz video klipte performansı ile yer aldı.& ;



Rubato - 1980/ Sigaramın Dumanına Sarsam (Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar) (Official Video)







RUBATO - 1980/ SİGARAMIN DUMANINA SARSAM ( EZGİNİN GÜNLÜĞÜ/ 40 YILLIK ŞARKILAR ) Söz : Hüsnü Arkan& ; Müzik : Nadir Göktürk



Düzenleme: Rubato



Çello: Özer Arkun& ;



Klarnet: Göksun Çavdar Bas Gitar: Eralp Görgün Gitar: Serhan Yasdıman Perküsyon: Türker Çolak & Memduh Akatay& ; & ; Stüdyo: Koma Stüdyo Mix: Koma Stüdyo/& ; Hasan Umut Önder Mastering: Tarık Ceran/ Digilog By TC Kaynak: Snob Magazin