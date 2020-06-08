Rubato, 'Sigaramın Dumanına Sarsam' adlı şarkıyı kliplendirdi
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Rubato, 'Sigaramın Dumanına Sarsam' adlı şarkıyı kliplendirdi

Ezginin Günlüğü'nün 2003 yılında yayınlanan "İlk Aşk" albümünün dikkat çeken, grubun kült şarkılarından "1980 /Sigaramın Dumanına Sarsam" bu kez Rubato yorumu ile "40 Yıllık Şarkılar" albümünde müzikseverlerle buluştu

Rubato, 'Sigaramın Dumanına Sarsam' adlı şarkıyı kliplendirdi
08.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:23

Usta müzisyenler Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato, Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan özel platoda İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen, şarkının ruhuna uygun bir aşk hikayesini izlediğimiz video klipte performansı ile yer aldı.& ;

Rubato - 1980/ Sigaramın Dumanına Sarsam (Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar) (Official Video)



RUBATO - 1980/ SİGARAMIN DUMANINA SARSAM ( EZGİNİN GÜNLÜĞÜ/ 40 YILLIK ŞARKILAR )

Söz : Hüsnü Arkan& ; Müzik : Nadir Göktürk

Düzenleme: Rubato

Çello: Özer Arkun& ;

Klarnet: Göksun Çavdar

Bas Gitar: Eralp Görgün

Gitar: Serhan Yasdıman

Perküsyon: Türker Çolak & Memduh Akatay& ; & ;

Stüdyo: Koma Stüdyo

Mix: Koma Stüdyo/& ; Hasan Umut Önder

Mastering: Tarık Ceran/ Digilog By TC

Kaynak: Snob Magazin

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