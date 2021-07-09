Ruanda, Mozambik'e 1000 kişilik polis ve asker gücü konuşlandırıyor

Ruanda, son aylarda terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine, 1000 kişilik polis ve asker gücü konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Ruanda, son aylarda terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetine, 1000 kişilik polis ve asker gücü konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Ruanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Mozambik hükümetinin talebiyle terörle mücadeleye destek olmak için asker ve polislerden oluşan 1000 kişilik birliğin, bugünden itibaren bölgeye konuşlandırılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, birliğin hem Mozambik güçleri hem de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) birliklerine sahada destek olacağı aktarıldı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Mozambik Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDS), Cabo Delgado bölgesinde 21 ve 23 Haziran'da yaptığı operasyonlarda 150 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş