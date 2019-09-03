RTÜK üyesi Bildirici: İnternet üzerinden yayınlara denetim, medya özgürlüğü için yeni tehdit

03.09.2019 17:23

Radyo Televizyon Üst Kurul (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan yurt içi, yurt dışı menşeli televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına denetim getirilmesinin, medya özgürlüğüne müdahale konusunda yeni endişeleri beraberinde getirdiğini ve ciddi kuşkular uyandırdığını söyledi.



Konu ile ilgili euronews Türkçe servisinin sorularını yanıtlayan Bildirici, yeni RTÜK yönetmeliğinde "gri alanlar olduğunu" belirterek, "5651 Sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki yasa zaten yürürlükte, yeni bir düzenlemeye bence gerek yoktu. Bu girişim, medya özgürlüğüne müdahale konusunda yeni endişeler yaratıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle