RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza

RTÜK, Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'e evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği ve çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Yayın hayatına yeni başlayan Sadakatsiz dizisinde evli ve bir çocuk babası Volkan, genç bir kadını hamile bıraktı. İhaneti öğrenen eş ise intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu. Yayınlandığı günden beri tepkilerin odağında olan dizi için RTÜK de ceza kesti.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

RTÜK 'evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan' Sadakatsiz dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye idari para cezası uygulanasını kararlaştırdı.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir. Bunu öğrenen kadın ise kendisini aldatan eşinden intikam almak için aile dostlarıyla ilişkiye girer.

RAMO VE ÖĞRETMEN'E DE CEZA

RTÜK, öte yandan şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı Ramo dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV ile öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan Öğretmen dizisini ekranlara taşıyan FOX TV'ye ceza verdi.