RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza
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RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Son günlerin çok tartışılan dizisi Camdaki Kız için RTÜK, Kanal D'ye para cezası verdi. Dizideki bekaret kontrolü sahnesi çok sayıda şikayet almıştı.

Kanal D'de yayınlanan ve her bölümünün ardından yoğun olarak izleyici şikâyeti aldığı belirtilen Camdaki Kız dizisini RTÜK görüştü.

Toplantıda "Camdaki Kız" hakkında hazırlanan raporu değerlendiren RTÜK üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde millî, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığına karar verdi.

NALAN'IN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI SAHNELER AFFEDİLMEDİ

Dizide "Nalan" karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ifade edildi.

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza

Ayrıca diğer karakter "Sedat"ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, "Nalan" karakteri ile evlenme arifesinde olan "Sedat"ın evli bir kadın olan "Canan" karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikâyenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D'ye yaptırım kararı aldı.

BEKARET KORSESİ VE ŞİDDET UNSURLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından "Nalan" karakterine küçüklükten itibaren bekâret korsesi olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle "Nalan"ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurları tespit etti.

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza

PARA CEZASI VERİLDİ

Raporu hazırlayan uzmanın, 6112 sayılı Kanunda bulunan yayınlar "manevî değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinin ihlal edildiği önerisini haklı gören Üst Kurul, müzakerelerin sonunda Kanal D'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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