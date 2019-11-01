RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı

01.11.2019 00:46

Medya kuruluşlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) muhalefeti hedef alan bir ilk gerçekleşti. TBMM'de CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Gazeteci Faruk Bildirici'nin üyeliği, AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyelerce sonlandırıldı