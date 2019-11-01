RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı

RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı

Medya kuruluşlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) muhalefeti hedef alan bir ilk gerçekleşti.

01.11.2019 00:46

Medya kuruluşlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) muhalefeti hedef alan bir ilk gerçekleşti. TBMM'de CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Gazeteci Faruk Bildirici'nin üyeliği, AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyelerce sonlandırıldı



VİDEO: RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı
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