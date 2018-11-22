"Rotary Konuşturuyor" İlham Kaynağı Olacak

Her biri kendi alanında önder konuşmacıların konuk olduğu ve İzmir Ticaret Odası (İZTO)'da gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı.

İzmir Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary'nin bu yılki "İlham Kaynağı Olalım" temasıyla konularında toplumun başını çeken isimlerini "ROTATALK" buluşmasında ağırladı. Ünlü Yazar Aret Vartanyan, Homeopat Doktor Levent Buda, Türkiye'nin en sevilen seyahat kitaplarından biri olan "Küçük Oteller Kitabı"nın yazarı Mutlu Tönbekici ve Nefes Uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet'in konuşmacı olarak katıldığı, Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin geliri ise Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı'na bağışlanacak.

Rotary'in öncelikli çalışma alanlarından biri olan anne-çocuk sağlığına yönelik çalışma yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü Başkanı Damla Çukur,"Rotary konuşturuyor buluşmamızla hem Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne cihaz alımı yapmak hem de her biri birbirinden değerli konuşmacılarımızı sevenleri ile buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Bize ilham veren bu projenin ilham yaratacak başka projelere de vesile olmasını diliyor katılan tüm konuşmacılarımıza ve konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.