Rota - X-RAY sözleri! X-RAY rap şarkısı sözleri nelerdir? Rota sözleri

Rota'nın yeni şarkısı X-Ray çıktı. 27 Mayıs Perşembe günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Şarkının sözleri de merak edildi. Peki, Rota - X-RAY sözleri nelerdir? Rota - X-RAY şarkı sözleri, Rota - X-RAY rap şarkısının sözleri nedir?

Rota - X-RAY rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROTA - X-RAY ŞARKI SÖZLERİ

Bazılarını istiyorum vazgeçirmek aldığı nefesten

Çünkü satıp, satıldığını anlatıyor keşler

Uzakta stresten, yapım bro hepten

Üzerime geldikçe siz daralıyo çember, sizin için

Umrumda mı sence sonu bu işin

Başarımı kıskan, üzerine bi' soğuk su içip

Stilim bu biçim

Biçer her hüzünlü p*çi

O yüzden başkasını seçin ve onunla didişin

Bu Rot

Kariyerine yapar crop

Ezik çeten gibi tek işi değil onun hiphop

Uçan bi' ton pilot tanır

O bi' Don Vito

Eğer t**ak arıyorsan var hep bi' ton kilo

Avuçlasın tayfan

Elimizde rifle

Bize diş bileyen herkesin o kendi ayıbı

Aramızda ışık yılı var, köşede tahtım

Üstüne çıkana yaşatırım kilo kaybı, shit

Her bir barda yukarı, kuralı daha da fit

Direnişim aynı kemik kıran

Bu Rotaile B*tch

Ya karşımda ya yanımdasın ya da bi' p*ç

Yani bize saatlerinizi övmeyin hiç

Anlam arıyorum, yeni bir kavram

Çoğu rapçi aptal değilse bile mallar

Hepsinden dolu kasam, ama bir fark var

Giyemem prada çünkü o benim prangam

Vur, gözümün içine bakıp o cümleni kur

Yok sulh

Total ederin bi' pul

Kafa tutanların karıları kalır homie dul

X-RAY gibi ROT

Tribim hala aynı göt herif, görevim tehlike

Öderim her gün bedel engel aşmak için en dibe

Nefsime hakimim, her dakika rencide ederdim yoksa

Endişe etmen için gelince şehrine

S**imde değilsin

Benim için kötü düşün, iyisin

Bi' öğrenemediniz hakkını vermeyi yiğidin

Manitandan artan kumaşları toplasam

Onunla ülkedeki tüm fakir çocuklar giyinir

Tamamı devrimci sorsak

Tek işi boş laf

Ergenleri suistimal ediyor korkak

Bi' nevi korsan, inan çilesi kolpa

Yarısı noksan, diğer yarısı b*ktan

O yüzden çoğu tırnaklarıyla kazıyarak gelir

Ben öyle değilim, o işi yapan faredir

Taşırım insanlığı, sanatım mabedim

Tanrı dışında kimse bana diyemez hiç aferin müsadem olmadan

Komprador'un yanlı propaganda araçlarına sahip

P&r'ım olmaz ondan odanda

Hiç biri bi' ben değil, değil binde bir oranda

Ben üstatlarının ustasıyım, titretirim sokakta hep

Tamamının ruhları ölü

Var üçüncü gözüm

Onları görür

X-RAY gibi ROT

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

27 Mayıs Perşembe günü yüklenen şarkı çok kısa sürede 10 bin izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik : Rota, Hi-Hit

Mix : Serkan Özyurt

Mastering : Gurur Gelen

Yapım : Rota Rec.