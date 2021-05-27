Rota - X-RAY sözleri! X-RAY rap şarkısı sözleri nelerdir? Rota sözleri
Rota'nın yeni şarkısı X-Ray çıktı. 27 Mayıs Perşembe günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Şarkının sözleri de merak edildi. Peki, Rota - X-RAY sözleri nelerdir? Rota - X-RAY şarkı sözleri, Rota - X-RAY rap şarkısının sözleri nedir?
Rota - X-RAY rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ROTA - X-RAY ŞARKI SÖZLERİ
Bazılarını istiyorum vazgeçirmek aldığı nefesten
Çünkü satıp, satıldığını anlatıyor keşler
Uzakta stresten, yapım bro hepten
Üzerime geldikçe siz daralıyo çember, sizin için
Umrumda mı sence sonu bu işin
Başarımı kıskan, üzerine bi' soğuk su içip
Stilim bu biçim
Biçer her hüzünlü p*çi
O yüzden başkasını seçin ve onunla didişin
Bu Rot
Kariyerine yapar crop
Ezik çeten gibi tek işi değil onun hiphop
Uçan bi' ton pilot tanır
O bi' Don Vito
Eğer t**ak arıyorsan var hep bi' ton kilo
Avuçlasın tayfan
Elimizde rifle
Bize diş bileyen herkesin o kendi ayıbı
Aramızda ışık yılı var, köşede tahtım
Üstüne çıkana yaşatırım kilo kaybı, shit
Her bir barda yukarı, kuralı daha da fit
Direnişim aynı kemik kıran
Bu Rotaile B*tch
Ya karşımda ya yanımdasın ya da bi' p*ç
Yani bize saatlerinizi övmeyin hiç
Anlam arıyorum, yeni bir kavram
Çoğu rapçi aptal değilse bile mallar
Hepsinden dolu kasam, ama bir fark var
Giyemem prada çünkü o benim prangam
Vur, gözümün içine bakıp o cümleni kur
Yok sulh
Total ederin bi' pul
Kafa tutanların karıları kalır homie dul
X-RAY gibi ROT
Tribim hala aynı göt herif, görevim tehlike
Öderim her gün bedel engel aşmak için en dibe
Nefsime hakimim, her dakika rencide ederdim yoksa
Endişe etmen için gelince şehrine
S**imde değilsin
Benim için kötü düşün, iyisin
Bi' öğrenemediniz hakkını vermeyi yiğidin
Manitandan artan kumaşları toplasam
Onunla ülkedeki tüm fakir çocuklar giyinir
Tamamı devrimci sorsak
Tek işi boş laf
Ergenleri suistimal ediyor korkak
Bi' nevi korsan, inan çilesi kolpa
Yarısı noksan, diğer yarısı b*ktan
O yüzden çoğu tırnaklarıyla kazıyarak gelir
Ben öyle değilim, o işi yapan faredir
Taşırım insanlığı, sanatım mabedim
Tanrı dışında kimse bana diyemez hiç aferin müsadem olmadan
Komprador'un yanlı propaganda araçlarına sahip
P&r'ım olmaz ondan odanda
Hiç biri bi' ben değil, değil binde bir oranda
Ben üstatlarının ustasıyım, titretirim sokakta hep
Tamamının ruhları ölü
Var üçüncü gözüm
Onları görür
X-RAY gibi ROT
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
27 Mayıs Perşembe günü yüklenen şarkı çok kısa sürede 10 bin izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik : Rota, Hi-Hit
Mix : Serkan Özyurt
Mastering : Gurur Gelen
Yapım : Rota Rec.