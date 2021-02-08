Rota ft Defkhan - Ruh sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerden olan Rota, yeni parçasını Defkhan ile yaptı. Youtube trendlerde yerini alan şarkı ilk dakikalardan binlerce izlenmeye ulaştı. Rota ft Defkhan - Ruh sözlerini sizleri için derledik.
Rota, yeni parçası Ruh'u geçtiğimiz günlerde müzik dinleme platformlarında paylaştı. Defkhan ile yaptığı şarkının sözleri oldukça fazla beğenildi. Rota ft Defkhan - Ruh sözleri haberimizde...
ROTA FT DEFKHAN RUH SÖZLERİ
her yerde ev sahibiyiz MF!
bu rot def, bi' ritim için plan
ol dilediğin kadar hiphop bizde rahat ol
iki kara titan
şah mat *** kork
yapamadın ben gibi, olsun bravo
şiirimin gidişi gibi tahtım tangom
üzerinde bebeler oynar ziyan o
tamamı biliyor bizi, gerizeka bol
ama fark yapmaz, bu caniler hep formda
ne kadar ileri gidebilirsinki demeni diliyorum
o zaman kırabileceğim çeneni
hepi topu bu flow için attım beremi kenara
benim için basit olaylı stili yapmak
enayi, daha yap mesai
ama yeteneğin yetişemezse ne yapayım
bana kızma, ben değilim kinaye
birini arıyosan eğer önünde fail
kim lord
en iyisi kim
en iyisi kim
en iyisini ***
biliyor her biri bi' bilinmişi
biz biliyoruz birinciyi
ikinci kim onu de
yapıyorken efil efil rap
sence hangimiz başrol filmde
klipte silah yok, mermi dilde
bu yüzden fanım 81 ilde
ama bu masalın bi' sonunu göremiyorum
ne verebilir diye girip ömrümü verdim
bu taç başa yük adamım
inan ölemiyorum
bi' düşünürü görsem tebrik ederdim
daha dağıtamıyorum içimdeki felci
bi' kelime yetemez ki imansız derdimi anlatmaya
çare bulduğum tek şey
o da bu ***
maalesef her şeyim
***
bu içimdeki ruh
yedi tüm ölü kralları
***
gece sokaklar soğuk oğlum
bildiğiniz birçok şey doğru değil
içine düşen bilir acısını
bak karanlıktayız homie
ışıkları yak
çenem roket
def *** sakatlar
akar flow patlar
akan suya giden kanallar
adamlara yetmedi para
kara kafa yolda
rotası belli bi' tank var
bu kantara çık seni göreyim
rap için gençliğini yık seni göreyim
hadi bana mermiyi sık seni göreyim
beni bir kere vur sana 40 kere döneyim
r.o.t.a ahtapot was da los digga, piyasaya çaktı tekmeyi
lan aslanın ağzından aldım ekmeği
zirvede yalnız ama evdeyim
bana para vermeyin
prada champagne
rolex takardım, saati, zamanı sevseydim
ama perfect olmak dünyada her şey
çünkü son hepimize hazır
uzak değil belki yarın
ne fark eder paran adın
ne dersin yüzümüz gülecek mi bu dünyada
Söz & Müzik : Rota, Defkhan, Hi-Hit
Mix : Serkan Özyurt
Mastering : Gurur Gelen
Yönetmen : Batıkan Hitay, Mithat Adalıoğlu
Artwork : Ewrecorey
Kostüm : Rotaile Shop
Yapım : Rota Rec.