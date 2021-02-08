Rota ft Defkhan - Ruh sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerden olan Rota, yeni parçasını Defkhan ile yaptı. Youtube trendlerde yerini alan şarkı ilk dakikalardan binlerce izlenmeye ulaştı. Rota ft Defkhan - Ruh sözlerini sizleri için derledik.

Rota, yeni parçası Ruh'u geçtiğimiz günlerde müzik dinleme platformlarında paylaştı. Defkhan ile yaptığı şarkının sözleri oldukça fazla beğenildi. Rota ft Defkhan - Ruh sözleri haberimizde...

ROTA FT DEFKHAN RUH SÖZLERİ

her yerde ev sahibiyiz MF!

bu rot def, bi' ritim için plan

ol dilediğin kadar hiphop bizde rahat ol

iki kara titan

şah mat *** kork

yapamadın ben gibi, olsun bravo

şiirimin gidişi gibi tahtım tangom

üzerinde bebeler oynar ziyan o

tamamı biliyor bizi, gerizeka bol

ama fark yapmaz, bu caniler hep formda

ne kadar ileri gidebilirsinki demeni diliyorum

o zaman kırabileceğim çeneni

hepi topu bu flow için attım beremi kenara

benim için basit olaylı stili yapmak

enayi, daha yap mesai

ama yeteneğin yetişemezse ne yapayım

bana kızma, ben değilim kinaye

birini arıyosan eğer önünde fail

kim lord

en iyisi kim

en iyisi kim

en iyisini ***

biliyor her biri bi' bilinmişi

biz biliyoruz birinciyi

ikinci kim onu de

yapıyorken efil efil rap

sence hangimiz başrol filmde

klipte silah yok, mermi dilde

bu yüzden fanım 81 ilde

ama bu masalın bi' sonunu göremiyorum

ne verebilir diye girip ömrümü verdim

bu taç başa yük adamım

inan ölemiyorum

bi' düşünürü görsem tebrik ederdim

daha dağıtamıyorum içimdeki felci

bi' kelime yetemez ki imansız derdimi anlatmaya

çare bulduğum tek şey

o da bu ***

maalesef her şeyim

***

bu içimdeki ruh

yedi tüm ölü kralları

***

gece sokaklar soğuk oğlum

bildiğiniz birçok şey doğru değil

içine düşen bilir acısını

bak karanlıktayız homie

ışıkları yak

çenem roket

def *** sakatlar

akar flow patlar

akan suya giden kanallar

adamlara yetmedi para

kara kafa yolda

rotası belli bi' tank var

bu kantara çık seni göreyim

rap için gençliğini yık seni göreyim

hadi bana mermiyi sık seni göreyim

beni bir kere vur sana 40 kere döneyim

r.o.t.a ahtapot was da los digga, piyasaya çaktı tekmeyi

lan aslanın ağzından aldım ekmeği

zirvede yalnız ama evdeyim

bana para vermeyin

prada champagne

rolex takardım, saati, zamanı sevseydim

ama perfect olmak dünyada her şey

çünkü son hepimize hazır

uzak değil belki yarın

ne fark eder paran adın

ne dersin yüzümüz gülecek mi bu dünyada

Söz & Müzik : Rota, Defkhan, Hi-Hit

Mix : Serkan Özyurt

Mastering : Gurur Gelen

Yönetmen : Batıkan Hitay, Mithat Adalıoğlu

Artwork : Ewrecorey

Kostüm : Rotaile Shop

Yapım : Rota Rec.