Rota Casio sözleri | Rota Casio şarkı sözleri Rota adıyla bilinen Bulut Alpman, yeni şarkısı Casio'yu çıkardı. Rota Casio şarkı sözleri haberimizde.

Gerçek adıyla Bulut Sedat Alpman, rap dünyasında Rota adı ile bilinir. 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Müzisyen, profesyonel sporcu, profesyonel sporcu koçu, şirket kurucusu, kalite ve risk yönetimi uzmanı, stratejik yönetim uzmanı, kurumsal strateji danışmanı, kafe sahibi ve Rotaile Yapım Şirketi kurucusudur.

ROTA CASIO SÖZLERİ

Başımı eğemem düşer taç

Çıkıyorum aşağıdan, ey bakmam

Dönüp arkama bakmam

Buraya kadar lan

Yolunda tayfam, sorun zamansa

Zaman, benim kolumda Casio

Geçiyor zaman, ya bu geçiyor ey

Duvara asılı umutlarım çakılı

Eğlen o zaman

O deri sana bütünlememeyi öğretir

Ona kulak vermeyi bi' deneyip yola çık dedim

Ama bu bi' çıkmaz yol

Sanırım tek yol

Çıkman gerek

Benim için kaygılanma

Zamanın efendisi benim

Çünkü kolumda Rolex yerine bi' Casio man

Kasada flow bol

Bro bro bro

Çekiyor row row

Enerjileri low bro

Onların ton ton bu stilleri no no

Umarım on ton üzerine düşer homies

Dumana bol bol asılamaz o daltonlar

Kötü günümde bile bu jargondan ders çıkar ***

Çünkü bu izlediğin şu anda king Rot show man

Çıkıyorum aşağıdan, ey bakmam

Dönüp arkama bakmam

Buraya kadar lan

Yolunda tayfam, sorun zamansa

Zaman, benim kolumda Casio