Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir?

Röportaj Adam adıyla tanınan Mahsun Karaca şimdilerde Youtube'un en çok izlenen içerik üreticilerinden biri. Yaptığı komik videolar ve kendiyle yaptığı eğlenceli röportajlar sayesinde 1.5 milyon takipçi sayısına ulaşan Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın popülerliği gün geçtikçe artıyor. Peki Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir?

Mahsun Karaca ya da bilinen adıyla Röportaj Adam başta Youtube olmak üzere TikTok ve Instagram hesabında yüz binlerce insanın yüzünü güldüren içerikler hazırlıyor. Röportaj Adam adıyla önceleri küçük küçük röportaj videoları çeken Mahsun Karaca, yıllar içinde kendini geliştirdi, kaliteli ve komik içerikleriyle 1.5 Milyon takipçi sayısına ulaştı. Farklı ve Absürt haberleri kendince yorumlayan ve yine kendiyle röportajlar yapan Röportaj Adam Mahsun Karaca, özellikle de Adana haberleriyle yaptığı vatandaş röportajlarıyla tanınmakta ve çok da güldürmektedir. Peki Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

RÖPORTAJ ADAM MAHSUN KARACA KİMDİR?

Röportaj Adam Mahsun Karaca, ilk videolarından ve sıkça dile getirmesinden de anlaşıldığı gibi Adanalı'dır. 1992 yılında Adana'da dünyaya gelen Mahsun Karaca 28 yaşındadır. Adana Çukurova Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Karaca, daha sonra özellikle Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekerek içerik üretmeye başlamıştır. Başlarda yeterince tanınmayan Röportaj Adam Mahsun Karaca, Amacı Olmayan Grup (AOG) aracılığıyla videolarını paylaşmış ve büyük bir kitleye ulaşmıştır. Şimdilerde daha geniş içerikler üretiyor ve hem Instagram hem Youtube da 1.4 Milyon takipçisi var.

Röportaj Adam Mahsun Karaca evli mi sorusu sık sık soruluyor. Röportaj Adam adıyla bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir. Çiftlik Bank Yüzünden Batan Tekstil Atölyesi Sahibi, Temizlik Hastası Eşine Dava Açan Adam, Kayınpeder Damadına Aşık Oldu ve Evinin Bodrumunda Tank Çıkan Adam röportajları gibi yüzlerce komik videosu bulunan Mahsun Karaca, şimdilerde yine röportaj şeklinde orijinal içerikler üretmektedir.