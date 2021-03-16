Rona Yırcalı'ya sendika teşekkürü
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Rona Yırcalı'ya sendika teşekkürü

16.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:45
Rona Yırcalı'ya sendika teşekkürü

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş'nin geçen hafta yapılan olağan genel kurulunda, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın selamlarını Rona Yırcalı'ya ileten Şube Başkanı Nedim Veske, "Şehrimizin metal sanayi dalında tek sendikal örgütlü kuruluşu olan ve 45 yıldır birlik...

BEST-Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş'nin geçen hafta yapılan olağan genel kurulunda, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın selamlarını Rona Yırcalı'ya ileten Şube Başkanı Nedim Veske, "Şehrimizin metal sanayi dalında tek sendikal örgütlü kuruluşu olan ve 45 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş nin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Nedim Veske, açıklamasının devamında "Covid-19 sürecinde, etrafımızdaki bir çok kuruluş kısa çalışma ödeneğine müracaat etmiş olmasına rağmen, BEST A.Ş böyle bir müracaatta bulunmamış, kronik hastalığı olan arkadaşlarımız evde kalmalarına rağmen ücretlerinde bir kayıp yaşamamıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Rona Yırcalı, sendikal haklarımızın dışında, ilaveten bu pandemi sürecinde aylık 650 lira gıda yardımı yaparak biz çalışanlarının bütçesine katkı sunmuştur. Covid-19 sürecinde, işyerimiz 200 den fazla arkadaşımıza istihdam sağlamış ve büyümeye devam etmiştir. Dolayısıyla, Balıkesir'in yüzünü güldüren, burada yaşayan insanlara ekmek kapısı açan Rona Yırcalı bizim için saygıdeğer bir kişiliğe sahiptir. Ben, bu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim arzumuz, insana sevgi, emeğe saygı diyen bir anlayış içinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edecek, daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Rona Yırcalı'ya sendika teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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